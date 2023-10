Cortes de cabelo com franja longa: 10 estilos frescos e rejuvenescedores 2023

É um dos recursos mais infalíveis nos salões de beleza: o franjão, pois são atemporais, favorecedores e refrescantes.

Os cortes de cabelo com franja são ideais para conseguir uma mudança de look efetiva e um estilo cheio de personalidade. Entre eles, os cortes de cabelo com franja longa são um clássico, sejam longos, médios ou curtos.

Os cabelos com franja são ideais para pessoas que têm a testa muito larga ou para rostos alongados. Por outro lado, são recomendáveis também a partir de certa idade para disfarçar rugas no rosto, pois os cabelos com franja funcionam como uma espécie de botox natural, cobrindo aquilo que não nos interessa.

Além disso, o franjão, especialmente o longo, seja inteiro, desviado ou até mesmo tipo cortina é ideal para atualizar qualquer corte de cabelo, pois enfatiza a olhada e potencia sua frescura.

Cortes de cabelo com franja longa em camadas

O combo de camadas + franja é infalível na hora de conseguir um acabamento rejuvenescedor. O cabelo dos anos 90 em camadas que está de volta à moda fica ideal com uma franja comprida estilo Birkin. Um corte cheio de movimento e frescura.

Cortes de cabelo com franja longa aberta

Se você preferir, o cabelo com franja longa também pode ser usado aberto, dividido ao meio e com cada seção apoiada em um lado do cabelo, como se fosse mais uma camada. É um estilo de franja que fica perfeito com cortes desfiados e afiados e que muitas escolhem porque resiste muito bem à passagem das semanas.

"A vida não é medida pelo número de respirações que você toma, mas pelos momentos que fazem sua alma parar de respirar."

Cortes de cabelo com franja longa desfiada

O franjão longo desfiado é um dos mais apropriados para cortes cheios de movimento e até mesmo com um toque roqueiro como o shaggy. Trata-se de um tipo de franja longa com comprimento desigual que é cortada com a tesoura na vertical para conseguir esse efeito tão dinâmico. É uma das franjas da moda, ideal para os estilos mais frescos e modernos.

Cortes de cabelo com franja longa cortina

É a franja de moda por excelência, aquela que agrada a todas porque se adapta a todos os tipos de rosto e cortes de cabelo. Além disso, é uma das formas mais confortáveis de usar uma franja longa, pois não incomoda nos olhos, mesmo que cresça e até mesmo pode ser integrada ao cabelo se você já não quiser cortá-la novamente.

Cortes de cabelo com franja longa messy

Este corte de cabelo com camadas e graduação fica melhor com um franjão comprido, seja ele longo e grosso ou de cortina. No entanto, sem dúvida, é com um franjão aberto que se consegue um acabamento mais harmonioso, pois combina bem com as camadas da parte superior deste corte.

O amor é um sentimento incrível e é o que nos mantém unidos. Não importa o que aconteça, não deixe que nada separe vocês do amor.

Cortes de cabelo com franja longa lateral

O franjeado lateral é outro dos mais versáteis, pois fica bem com qualquer tipo de cabelo. Fica especialmente bem em rostos alongados quando se trata de uma meia-lua ou de cabelos longos, embora nos rostos redondos possa ajudar a dar alguma geometria. Além disso, é uma das versões mais confortáveis para usar franja longa.

Cortes de cabelo com franja long bob

É uma opção ideal para rostos alongados e ovais, assim como para aqueles que têm a testa larga. E no caso dos redondos, funcionará melhor se aberto ao meio da testa. Além disso, o corte bob com franja é ideal para enquadrar e harmonizar os traços, bem como para realçar o olhar. E com grande poder rejuvenescedor.

Cortes de cabelo com franja longa desfiada

Neste caso, com o degradê do comprimento, ele se integra perfeitamente em um cabelo comprido escalado cheio de movimento, como este. Além disso, o cabelo longo com franja é uma combinação ideal para evitar que este estilo pareça plano e sem graça.

Cortes de cabelo com franja longa pixie

Se existe algo que se adapta bem ao corte de cabelo curto como o Pixie é um franjão longo. Pode-se pentear para a frente, para o lado, erguer, pentear como um topete etc.

Cortes de cabelo com franja longa e ondulada

O longo franjeado em cabelos cacheados é um ativo muito poderoso. É ideal para exibir o acabamento e a textura natural dos cachos, pois sempre ganha vida própria.