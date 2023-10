Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 1 a 7 de outubro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Tudo vai muito bem, mas é preciso fazer alguns ajustes para não ser pego de surpresa por fatores exteriores. Mantenha sua confiança e sabedoria para reagir.

Touro

Tolerância e muita paciência são as chaves para superar qualquer situação. No entanto, se você sente que algo parece não levar a lugar nenhum, reveja a questão com maturidade.

Gêmeos

Você tem que se concentrar mais para poder atingir as metas que estabeleceu para si mesmo. Não deixe que outros roubem suas ideias e cuide mais do próprio humor para se sentir bem.

Câncer

Novas oportunidades surgem em seu caminho para você avaliar e tomar uma decisão. Busque aliados e seja cuidadoso com suas palavras.

Leão

Não negligencie nenhum aspecto relacionado à sua saúde e controle mais o que você come e o tempo que gasta com afazeres.

Virgem

Você tem carisma, inteligência, boa aparência e também experiência que o tornam digno de algo que deseja. Vá atrás agora mesmo.

Libra

Trabalhe por você e não apenas pelos outros. É hora de cuidar da saúde mental, física e emocional, descansando para deixar a mente leve.

Escorpião

Você obteve bons resultados com as estratégias que propôs, então se esforce mais e conseguirá concluir esse projeto. Estude e se esforce para alcançar por mérito o sucesso.

Sagitário

Mudanças inesperadas podem tocar sua vida e é hora de se preparar. Seja claro e compreenda o que é possível fazer pelo bem e o melhor para si.

Capricórnio

Não deixe que outros roubem suas ideias e estratégias. Mantenha em segredo e coloque em prática você! Não fique mais desanimado, pois isso trava caminhos.

Aquário

Planeje-se seu tempo e pense em novas estratégias para vencer. É hora de se abrir sem temores ao mundo para a vida profissional e amorosa.

Peixes

Vire a página e concentre-se em encontrar a solução para que tudo flua em sua vida. Não se preocupe com ilusões e ideias que não saem da cabeça; aproveite mais a felicidade.

