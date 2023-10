As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (2), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pixabay - komahouse

Iniciamos mais uma segunda-feira e o que acha de ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo em mais uma semana? Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Diferente de outros signos, a pessoa de Leão inicia esta semana de maneira introspectiva e bastante reflexiva, é possível que se sinta arrependido sobre uma decisão do passado, e embora possa mudar tal situação, pense bem se é isso que realmente deseja ou se é apenas uma fase melancólica. Confie em sua intuição, pois ela te mostrará o melhor caminho a seguir.

Virgem

Uma energia bastante positiva ronda a sua vida neste início de semana, Virgem, e as cartas do tarot indicam que este é o momento ideal para tirar planos do papel e mostrar toda a sua criatividade. Dica: olhe o cenário de forma macro, pois assim terá grandes vantagens de tirar maior proveito de cada situação.

Sobre o campo amoroso, é preciso que vá com mais calma com este pessoa para não sufocá-la.

Libra

Este é o momento de se abrir e compartilhar aquilo que sente, Libra, porque há tempos você vem guardando as coisas para si e isso só vai te fazer mal e começar a travar sua vida. Lembre-se apenas que existem formas de dizer aquilo que está internalizado.

Escorpião

Embora a sua personalidade seja intensa, nesta segunda-feira (2), você sentirá a necessidade de estar mais calmo e introspectivo, Escorpião. Fique tranquilo, pois não há nenhum problema nisso e o tarot indica que este é o momento ideal para se conectar com aqueles que ama.

