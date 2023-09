Cortes de cabelo curto ondulado: 10 estilos favorecedores e rejuvenescedores 2023

O cabelo ondulado é caracterizado por sua forma de S, mais ou menos marcada, enquanto o cabelo cacheado é configurado com cachos bem definidos.

Enquanto o cacho se encaracola e desidrata facilmente e requer cuidados rigorosos para que os cachos sejam definidos e elásticos, o ondulado é muito mais acessível na manutenção.

Costuma ser mais liso na raiz e o cacho se acentua para as pontas. No entanto, apesar de determinar uma categoria genérica, não existe um cabelo igual a outro, pois à forma do cacho devem ser adicionadas outras características como a grossura do fio.

Cortes de cabelo curto ondulado pixie romântico

É hora de reencontrar-se com os nossos cachos, especialmente se você tem cabelo fino. Um corte curto, mas não excessivo, que lhe dará um volume muito favorecedor. Com um toque romântico e muito cool, o cabeleireiro deve adaptá-lo ao seu cacho.

Cortes de cabelo curto ondulado pixie com franja

O pixie ondulado com franja longa é outra opção bastante fresca e moderna. Ideal se você está procurando por um cabelo com dimensão e movimento.

Cortes de cabelo curto ondulado pixie com as pontas voltadas para fora

Para obter um visual moderno, jovem e com movimento, recomendamos apostar no pixie penteado com as pontas para fora. Você pode conseguir esse resultado usando algum produto que dê textura e fixação aos cabelos.

Cortes para cabelo curto ondulado com efeito molhado

Também adoramos a ideia de usar o pixie ondulado com efeito molhado. Este penteado é ideal para eventos, casamentos e ocasiões especiais.

Cortes de cabelo curto ondulado Pixie

A melhor parte deste corte é que não requer muita manutenção; o crescimento costuma ser muito equilibrado. Não requer muito produto e também não é necessário secá-lo completamente, a menos que queira muito volume; nesse caso, você terá que secá-lo muito bem.

Cortes de cabelo curto ondulado French Bob

O Bob Francês, também conhecido como French Bob, é um dos cortes mais elegantes, estilosos e rejuvenescedores. É um corte de cabelo Bob que parece muito natural, tem algum movimento e um acabamento não muito polido, por isso parece tão fresco. Geralmente chega à altura das orelhas ou da mandíbula e normalmente é acompanhado por um franja leve que deixa entrever a pele da testa.

Cortes de cabelo curto ondulado bob

Se você quiser ir no seguro, o bob ondulado é para você. Este corte de cabelo fica bem em todos os tipos de rostos e é altamente versátil. Você pode usá-lo com franja ou sem franja e, além disso, permite que você prenda o cabelo.

Cortes de cabelo curto ondulado bob em camads

Se você tem as ondas pouco definidas, recomendamos optar por um corte de cabelo bob em camadas. Deste modo, você conseguirá potenciá-las e trazer movimento para seu cabelo.

Cortes de cabelo curto ondulado pixie mullet

Para este corte, você precisa ser um pouco mais ousada, curto na parte da frente e mais longo e escalonado na parte de trás. É ideal se você não se atrever ao pixie muito curto na nuca.

Cortes de cabelo curto ondulado mullet

O estilo mullet é um corte de cabelo curto muito escalonado onde as camadas da nuca ficam completamente desconectadas da parte superior da cabeça. A franja é a sua marca distintiva, desde um Baby Bangs, franja curta ou reta e mais densa.