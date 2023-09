Corte Bob: 8 cortes de cabelo rejuvenescedores e favorecedores 2023

Uma franja pode fazer com que uma mulher rejuvenesça instantaneamente e pareça moderna, ousada e sensual. Os cortes de cabelo bob em todas as suas versões tornaram-se o favorito das mulheres. Os cortes bob de meio comprimento são capazes de realçar alguns traços do nosso rosto, disfarçar cabelos grisalhos e refrescar o nosso visual com ar juvenil.

Mostramos aqui 8 cortes de cabelo bob que favorecem e são ideais para conseguir esse efeito antienvelhecimento.

Corte de cabelo bob com pontas desfiadas

Com este corte o cabelo joga com as pontas desfiadas e com duas texturas diferentes em um único penteado, onde mistura partes lisas com ondas muito despojadas. Adapta-se perfeitamente a qualquer tipo de rosto, mas aqueles de formato mais largo sairão beneficiados.

Corte bob em camadas com franja e ondas

O corte é com uma franja que se encaixa muito bem em looks despojados com cortes como o shaggy. Mas também admite acabamentos mais sofisticados se o pentearmos para um lado. É ideal para rostos redondos e quadrados porque suaviza e cria movimento.

Corte em camadas para cabelos cacheados

Este corte bob é obtido criando camadas leves e acrescentando textura. Quando o cabelo é muito encaracolado, toma um volume tão redondo que é melhor deixá-lo inteiro para que caia, ou cortar um franjão para torná-lo ainda mais confortável.

Corte bob com risca ao meio

Repartido e despojado, um corte ideal para dar volume aos cabelos finos. Com as pontas despenteadas e esse efeito úmido conseguimos que ele tenha mais espessura e desimpedimos o pescoço para estilizar a figura. O movimento criado dá a sensação de que está recém-cortado, muito fresco. O ideal é que a textura natural fale por si mesma, respeitando sua forma e queda.

Corte bob mais moderno: estilo shaggy

Cabelos cacheados ficam fantásticos quando se joga com camadas para potenciar o seu volume e movimento. As madeixas em cachos apropriam-se disso com camadas desfiadas que aportam um aumento de volume e suavizam as feições.

Corte long bob com franja

É um dos cortes mais solicitados e a chave do sucesso do corte é o cacho: o lob fica bem no cabelo que tem um pouco de movimento natural, e não fica tão favorecido em cabelos muito lisos ou super cacheados, é melhor que tenha algum volume. Não é um corte para cabelos muito finos ou ralos, nesse caso seria necessário trabalhá-lo para dar algum movimento, nem também com muito volume, pois ficaria abobado.

Corte Bob Sharp

Um corte sob controle, perfeito, impecável e sofisticado. Com contorno arredondado e a linha no meio, mas, acima de tudo, com um acabamento inigualável em que as pontas são levemente escovadas para dentro. Se você tem o rosto redondo, deixe que ultrapasse o rosto. Se for alongado, oval ou triangular, mais curto, também é favorecedor.

Corte médio bob ou mob

A sensualidade do bob de meio comprimento (mob ou medium bob) vem com ondas com volume. Este bob nos permite transformá-lo de acordo com nossa intenção. Para torná-lo mais sugestivo, penteamos para um lado, em camadas e com muito volume. Trata-se de oferecer um visual cuidadosamente cuidado, em que cada detalhe é importante.