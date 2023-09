Babylight Caramelo: mechas que revitalizam instantaneamente e que são perfeitas para mulheres entre 50 e 60 anos

As mechas babylights se tornaram uma das tendências mais populares em coloração de cabelo que mais se pediram na nova temporada de outono. E é que conseguem iluminar de maneira sutil e suave toda a cabeleira e ficam sempre ótimas.

As mechas babylights em tons caramelo requerem pouca manutenção e poucas visitas ao salão

“Estas mechas tentam imitar os reflexos naturais e sutis que o sol cria nas madeixas infantis. Por isso são tão finas e criadas desde a raiz. Os tons mais claros, que podem ser dois ou três, são aplicados para que as mechas se misturem entre si. O que conseguimos é um contraste cromático, mais escuro e mais claro, muito delicado que aporta dimensão e sensação de densidade e textura. Por isso, é especialmente recomendado para madeixas muito finas ou com pouco corpo “, afirma Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda.

Atualmente, as mechas que estão sendo mais usadas são as de tom caramelo e são ideais para rejuvenescer o rosto e dar uma mudança na imagem pessoal.

As mechas babylights tom de caramelo são as mais populares para rejuvenescer o estilo

Trata-se de uma das tendências mais solicitadas atualmente, de acordo com os especialistas em coloração de cabelo.

“Esta é a época dos castanhos e nada melhor do que algumas mechas babylights com um acabamento em um tom caramelo para obter um resultado muito favorecedor. É uma tonalidade que traz muita luz ao rosto e que adiciona volume e movimento aos cabelos”, explica Álex Sestelo, estilista e diretor do salão que leva seu nome.

“As mechas babylights são uma coloração que simula os reflexos naturais dos bebês, fornecendo aquele brilho extra tão característico. Em suma, um acabamento muito natural que fornece luz de forma sutil e que sobre um cabelo baseado em castanho escuro ou louro são especialmente favoráveis”, acrescenta o especialista.