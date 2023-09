As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste sábado (30), segundo o tarot

Mais um fim de semana chegou e o que acha de conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo neste sábado (29)? Se disse sim, basta procurá-lo a seguir. As mensagens são para as pessoa de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É possível que as circunstâncias atuais não te façam se sentir seguro financeiramente, Sagitário, mas lembre-se que o universo e os astros estão ao seu lado e para você nada é impossível.

Por fim, o tarot alerta que pode se ver diante de alguns conflitos e tensões com seus amigos. Não se desespere e recorde-se que uma boa conversa e com calma tudo pode ser solucionado.

Capricórnio

Aproveite as oportunidades que se aproximam no campo profissional, Capricórnio, pois além de ser uma oportunidade de crescimento, também é uma chance para aprender coisas novas.

Por sua vez, o tarot indica que você pode receber um dinheiro inesperado, o que não é um sinal verde para que saia gastando sem pensar.

Aquário

É hora de arriscar mais em sua vida, Aquário, principalmente com respeito ao campo amoroso e isso porque quem sabe o que pode sair daí, não é mesmo?

Por outro lado, o tarot indica a cuidar mais de sua ansiedade e, se necessário, tirar alguns instantes para se desconectar.

Peixes

É preciso ser mais flexível em sua vida, Peixes, portanto, não leve tudo a ferro e fogo e assim verá como coisas maravilhosas podem se aproximar de sua vida e trazer assim experiências incríveis. Em linhas gerais, é hora de arriscar e enfrentar seus medos.

