As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado (30), segundo o tarot

Mais um fim de semana chegou e o que acha de conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo neste sábado (29)? Se disse sim, basta procurá-lo a seguir. As mensagens são para as pessoa de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot deixam um conselho importante: embora não haja problema em ter dias nos quais deseja estar sozinho, agora, chegou o momento em que você deve buscar colocar mais “cor” em sua vida. Aproveite o fim de semana para fazer aquilo que gosta e estar com pessoas que ama.

Quando falamos sobre a vida amorosa, saiba que os pequenos detalhes é que farão a diferença com seu companheiro.

Virgem

Este é o momento para esclarecer qualquer mal-entendido, Virgem, pois além de se sentir mais aliviada, isso te permitirá avançar em sua jornada sem sentir preso à nada.

Além disso, o tarot revela que a prosperidade financeira deve chegar, mas deve manter os pés no chão e não sair gastando sem pensar.

Libra

Uma energia negativa rondará a sua vida neste sábado (30), Libra, e você deve se guardar e evitar qualquer tipo de conflito, principalmente aqueles que são evidentemente desnecessários. Além disso, o tarot te recomenda ser mais flexível e escutar os demais, captando aquilo que realmente contribui para o seu crescimento.

Escorpião

Não permita que ninguém pise em você, Escorpião, principalmente no que diz respeito ao campo profissional. É preciso saber se posicionar, expondo seu ponto de vista, mas sem precisar de nenhuma forma ser agressivo.

Por fim, o tarot indica que este é o momento de se controlar e não sair gastando sem pensar.

