Anne Hathaway posou sem maquiagem no tapete vermelho: veja outras 3 lições de amor-próprio que ela deu

Anne Hathaway A atriz posou sem maquiagem no tapete vermelho (@annexgallery/Instagram)

Anne Hathaway é uma das atrizes mais belas de Hollywood e ela sabe disso muito bem, por isso apareceu sem maquiagem no tapete vermelho.

E é que ela não precisa de nenhum desses cosméticos para ficar ou se sentir bonita, mostrando que quando temos uma alta confiança em nós mesmos, somos capazes de quebrar qualquer barreira.

Anne Hathaway posou sem maquiagem no tapete vermelho

Este lindo momento aconteceu durante a apresentação da ópera Dead Man Walking no Lincoln Center de Nova York e inspirou muitas pessoas ao redor do mundo.

A famosa apareceu usando um lindo vestido longo preto, bolsa de mão Versace e sapatos de salto, que completaram o seu elegante, mas minimalista, visual.

"Ela representa o que menos é mais", "Ela fica linda naturalmente", "É uma grande lição para todas as mulheres"; "Obrigado Anne por ajudar a minha confiança em mim mesmo", foram parte dos comentários dos internautas.

Inseguranças físicas

Mas esta não é a primeira vez que Anne Hathaway se mostra como ela é. Após a gravidez, a famosa afirmou se sentir muito insegura com o jeito que seu corpo ficou, com alguns quilos a mais, mas mesmo assim ela continuou tendo vida pública e mostrando suas curvas. Isso, sem dúvida, é aprender a aceitar a nós mesmos em todos os tamanhos.

Aumentar o volume da voz

A protagonista de O Diário da Princesa também foi uma voz importante sobre o envelhecimento que as mulheres enfrentam em Hollywood, pois depois dos 40 anos torna-se mais difícil conseguir papéis, enviando mensagens poderosas para que isso mude para as próximas gerações de mulheres.

“Quando tinha 20 anos, queria obter os papéis escritos para mulheres de 50 anos. E agora, que tenho 30, estou me perguntando ‘Por que aquela garota de 24 anos conseguiu aquele papel?’”, declarou.

Superar o Bullying

Houve uma época em que a atriz foi muito criticada nas redes sociais e nos meios de comunicação, trazendo consequências para sua carreira. “Houve diretores que me disseram que me consideravam perfeita para o papel, mas que não estavam certos de que o público me aceitaria devido a minha idade”, confessou em uma entrevista. Apesar dessa onda de ódio, ela se manteve firme e realizou sonhos como ganhar um Oscar.