4 perfumes importados NÃO INDICADOS pelos especialistas

Poucas coisas são mais frustrantes do que comprar ou ganhar um perfume que, a primeira vista parece bom, mas depois você percebe que a fragrância não era tão interessante como você pensou, não é mesmo?

E foi essa experiência que aconteceu com o youtuber Matt Fragrance, que listou 4 perfumes importados que não valem a pena comprar.

De acordo com o especialista, ele recebeu esta fragrância de parceiros, contudo, elas não funcionaram bem na sua pele, por isso ele não indica a compra. Confira!

Club de Nuit Man - Armaf

A fragrância chama a atenção pelo frasco, contudo, segundo o apresentador, seu aroma é muito parecido com 1 Million, de Paco Rabanne. Por isso, para ele não faz sentido comprar um perfume inferior que possui quase o mesmo preço da fragrância importada mais conhecida.

As notas de topo são Mandarina, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Gengibre e Pimenta e as notas de fundo são Âmbar, Notas Especiadas, Couro, Patchouli e Notas Amadeiradas.

Wow! - Joop!

Um perfume adocicado e refrescante Matt explica que, caso você encontre uma promoção, vale a pena adquirir. Mas fora disso, não vale o preço que tem, devido ao desempenho.

No topo este perfume traz notas de Cardamomo, Folha de Violeta e Bergamota. Já no coração apresenta notas de Bálsamo de Abeto, Vetiver e Gerânio. As notas de fundo são: Madeira de Cashmere, Baunilha e Fava Tonka.

CK Everyone Eau de Toilette - Calvin Klein

Com uma baixa fixação, os preços aplicados neste perfume também é o problema que faz ele não ser indicado pelo youtuber. Possui um aroma aquático, porém totalmente artificial.

Óleo de Laranja e Gengibre são as notas de topo. No coração possui Notas Aquosas e Chá e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Âmbar e Patchouli.

CK IN2U for Him - Calvin Klein

Além do cheiro não tão agradável, para Matt Fragrance o perfume não performou bem em sua pele.

As notas de topo são Limão e Folha de Tomate. A nota de coração é Semente de Cacau e as notas de fundo são Cedro, Almíscar Branco e Vetiver.