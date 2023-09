Tarot diário: as revelações que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Estamos nos aproximando de mais um fim de semana e para passar os próximos dias da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. As mensagens são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se sentirá repleto de energia neste novo dia, Sagitário, o que indica uma ótima oportunidade para conhecer coisas e explorar novos horizontes. Se tiver alguma dúvida sobre qual caminho seguir, confie em sua intuição e assim obterá a resposta que necessita.

Capricórnio

Tome cuidado com distrações neste novo dia, Capricórnio, e isso porque por mais “pequena” que seja a coisa, ela pode influenciar em seu futuro. Em linhas gerais, é hora de começar a definir metas a longo prazo e para isso será preciso disciplina.

Aquário

Você pode sentir uma necessidade de se conectar mais consigo neste início de fim de semana, Aquário, portanto, busque momentos de relaxamento e aposte, por exemplo, na meditação. Além disso, o tarot reforça que deve confiar em sua intuição para definir o que realmente quer para o seu futuro.

Peixes

Já Peixes, se sentirá bastante motivado em ajudar os demais neste novo dia e deve canalizar esta energia que só te fará sentir bem. Além de gerar um grande impacto na vida dos demais, isso contribuirá para o seu crescimento pessoal.

