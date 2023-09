Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para os próximos dias, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 34 e 17

Você consegue encontrar o equilíbrio para viver uma união feliz e próspera. Continua no caminho da compreensão e cuidado emocional para alancar a felicidade em sua vida amorosa e no lar.

Touro – Cartas 1 e 3

Aprenda com os erros do passado e não repita as mesmas falhas, principalmente no amor. Seu caminho agora é de sabedoria e de conquistar melhores dinâmicas.

Gêmeos – Cartas 19 e 27

Não deixe que os maus hábitos continuem prejudicando o seu caminho. É hora de parar de insistir naquilo que faz mal e começar a se cuidar mais para alcançar uma vida mais plena e feliz.

Câncer - Cartas 25 e 14

Alguém pode entrar e sua vida ou se tornar ainda mais especial. Um grande nascimento nascerá e é importante manter o coração aberto. Apenas tenha cuidado com pessoas que possam atrapalhar isso.

