Corte pixie muito curto: 4 cortes de cabelo com personalidade e favorecedores em 2023

Do corte de cabelo curto, o pixie é o rei das tendências para 2023 por ser muito atemporal e versátil, além do fato de que fica bem em todas.

Trata-se de um tipo de pixie com os laterais e a parte de trás muito liso, que pode ser mais ou menos longo na parte superior.

Em função disso, poderá brincar com o acabamento e o estilo do penteado: texturizado, liso, com franja ou topete etc.

Se você estiver procurando um efeito ‘uau!’, a melhor coisa que você pode fazer é apostar em um dos 4 cortes de cabelo Pixie curtos.

Cortes de cabelo Pixie curtos undercut

Se você estiver procurando um corte cheio de personalidade e com um toque despojado, o pixie undercut será ótimo. Consiste em raspar os lados e a parte de trás do corte, deixando o topo mais longo para ainda poder brincar com o penteado. O resultado terá uma manutenção muito confortável para o dia a dia.

Cortes de cabelo pixie curtos com franja curta

Os cortes Pixie com franja baby bang têm muita personalidade, embora não sejam adequados para todos os tipos de rostos. Ficam melhores nos rostos ovais e redondos e devem ser evitados nos rostos alongados.

Cortes de cabelo Pixie curtos Buzz

Para quem procura um estilo confortável e cheio de personalidade, o corte Pixie Buzz é ousado e muito moderno. Consiste em dar um comprimento mínimo ao cabelo em toda a cabeça, igualando a parte superior com os lados e a parte de trás. Se você é atraída por este estilo, certifique-se de que sua cabeça tem uma forma harmônica.

Cortes de cabelo pixie curtos garçón

Se você preferir, pode optar por um estilo masculino cheio de personalidade para o seu corte pixie curto. Você pode combiná-lo com uma costeleta marcada e uma franja sutil desfiada para um lado, como este, para dar aquele toque feminino e conseguir um ar muito favorecedor.