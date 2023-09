Como você nunca deve se maquiar se não quiser parecer mais velha: 5 erros que devem ser evitados a todo custo

Uma boa maquiagem é vital para que você fique bem e dependendo de como você faz, você pode parecer mais jovem ou até mesmo adicionar muitos anos a mais.

Existem alguns erros muito comuns em que tendemos a cair, e que você deve evitar ao se maquiar se não quiser parecer envelhecida.

Aqui te diremos quais são esses erros para que você não os repita e não fique mais velha, pelo contrário, pareça mais jovem e moderna.

Erros que não se deve cometer ao se maquiar para não parecer mais velha

Usar uma base mais escura

Um grande erro ao se maquiar é usar uma base errada, uma que seja mais escura que o seu tom, pois fará você parecer mais velha.

Procure por uma base leve, líquida, que seja do seu tom, para que você se veja espetacular, natural e até rejuvenescida.

Usar lápis labial muito escuro

Batons muito escuros te fazem parecer mais velha e não são recomendáveis, além de te fazer parecer pouco delicada.

A melhor opção é optar por tons nude, rosa ou marrom, e assim terá um visual mais fresco e natural.

Não aplicar bem o corretor

O corretor é o mais importante ao se maquiar e você deve usá-lo e aplicá-lo bem, pois se não você parecerá mais cansada e velha.

Evite aglomerações nas linhas de expressão e, acima de tudo, hidrate bem a sua pele para que ela fique melhor e mais natural.

Usar sombras muito escuras

É um grande erro usar sombras muito escuras e em excesso, pois elas somarão muitos anos a você e farão com que você pareça pouco natural.

A melhor opção é escolher tons quentes como marrom, nude ou terra, e assim você parecerá jovem, fresca e bonita.

Usar sobrancelhas muito finas e pintá-las de preto

As sobrancelhas finas já não estão na moda, e vão aumentar sua idade, fazendo você parecer envelhecida, então não as use assim.

Em vez disso, opte por sobrancelhas mais grossas, que pareçam mais naturais, e não as pinte com lápis preto, mas marrom.