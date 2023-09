Carolina Herrera diz o que não seguir das influenciadoras para não parecer pouco elegante: “Elas não têm estilo”

Carolina Herrera não é apenas uma das mais bem-sucedidas e famosas estilistas, ela também se tornou um ícone da moda e muito do que ela diz se torna regra na hora de se vestir para muitas.

E é que a venezuelana sabe como se vestir com elegância, realçar a sua classe e destacar-se aonde quer que vá com passos simples como uma boa peça de roupa, perfume e maquiagem simples.

Recentemente, a famosa deixou claro que, para ela, as influenciadoras "não têm estilo", portanto, se quisermos destacar, nunca devemos seguir a sua moda.

Carolina Herrera e o motivo pelo qual ela diz que as influenciadoras “não têm estilo” e não devemos seguir sua moda

As influenciadoras se tornaram um referencial de moda, e de fato, muitas marcas importantes as contratam, mas Carolina Herrera não está muito de acordo.

E a estilista garante que esses jovens que dominam as redes “não têm estilo”, pois usam o que lhes dizem e não têm um estilo próprio, por isso não devemos seguir o seu exemplo ou moda.

“A mim, as influenciadoras parecem muito importantes, não as compreendo muito bem e vou explicar o porquê: elas não têm estilo, usam o que lhes é dado para o show do momento. Para mim, as influenciadoras não são as da moda, é o estilo do dinheiro”, disse Carolina Herrera durante a sua participação na Semana da Moda de Nova Iorque.

A famosa contou uma experiência que teve num desfile, onde percebeu de como é a moda com as influenciadoras.

“Eu pergunto, que horas são, me perguntam por que eu estou perguntando isso, e eu digo por que todas essas meninas estão vestidas para a noite, todas com vestidos de tule e um diadema de brilhantes, outra com um vestido longo às 10 da manhã, perfeitamente, essas são supostamente as influenciadoras que vão te ajudar a vender suas coleções, essas influenciadoras saem do show e mudam imediatamente para ir ao show de Michael Kors ou de quem quer que seja, e mudam o tempo todo, porque elas não têm o seu estilo, elas se vestem o que lhes dão”, ela contou.