Adeus à celulite nas pernas e glúteos: 4 dicas para acabar com elas

Já se passaram 103 anos desde que a palavra celulite apareceu no mundo para “aterrorizar” principalmente as mulheres, pois quase 90% delas têm a também chamada “pele de laranja”, que é quando esse órgão apresenta uma alteração estética da superfície cutânea.

De acordo com a farmacêutica Aurora Benaiges, a celulite é uma doença que altera a pele quando o tecido adiposo é encapsulado e forma micronódulos, especificamente em algumas áreas das mulheres: pernas, glúteos, parte inferior do abdômen e na área superior dos braços; enquanto que nos homens é pouco comum que apareça, mas quando ocorre geralmente é visto nos braços, abdômen e nuca.

Existem dois fatores que influenciam a sua aparência, que são a predisposição genética e as condições externas, como o sedentarismo e a ingestão de alimentos ricos em gorduras e açúcares, e ultraprocessados. Benaiges defende em sua pesquisa que a falta de atividade física provoca a "diminuição da massa muscular com aumento da massa gorda, aumento da flacidez muscular e dos tendões e diminuição dos mecanismos de bombeamento muscular".

Além disso, usar roupas apertadas, assim como saltos muito altos, contribuem para a aparência desagradável de furinhos na pele. Ficar muito tempo na mesma posição também afeta. Ter uma pele lisa é um dos ideais de milhões de mulheres, embora um grande número também as aceite, por isso, apresentamos algumas dicas que permitirão reduzi-las.

1. Uma vida saudável

Você deve começar com uma alimentação equilibrada, reduzindo e controlando o consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcar, bem como comer mais proteínas, legumes e vegetais. Elimine as bebidas gasosas e o café. É necessário mudar o estilo de vida.

2. Pratique alguma atividade física

Exercícios de pernas e glúteos servirão como um retardante para a aparição da pele com covinhas, pois melhora a circulação sanguínea e aumenta a massa muscular. Procure incluir um treinamento cardiovascular na sua rotina. Caminhar, fazer spinning ou andar de bicicleta são grandes aliados.

Também experimente fazendo agachamentos, pois eles lhe darão um bumbum firme onde a celulite não tem espaço. Fazer passadas longas também o ajudará muito a dizer adeus à sua grande "inimiga". Você queimará gordura e terá massa muscular.

3. Hidratação

Você deve tomar a quantidade adequada de água para você e, pelo menos, um litro por dia, pois isso ajudará a expelir muito mais facilmente as toxinas do seu corpo. Isso também ajuda a eliminar as camadas de gordura que causam a celulite, especialmente se o seu tipo de celulite for aquosa.

4. Massagens

Do conforto da sua casa, você pode dar-se uma boa massagem para levar a linfa até as áreas onde estão os gânglios linfáticos, o que permitirá que o processo de drenagem seja mais fácil. Esta é a razão pela qual a massagem deve ser feita de baixo para cima. Os especialistas recomendam que, quando você estiver sentado, pressione suavemente a área dos tornozelos com movimentos circulares e ascendentes. Com os polegares, aperte e massageie em círculos próximos ao joelho. Siga subindo até a virilha, onde você finalmente descansará.