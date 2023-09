10 perfumes suaves e discretos para mulheres que você vai adorar e querer usar todos os dias

Perfumes suaves são caracterizados por deixar um cheiro muito sutil na pele e é um tipo de fragrância que não é enjoativa ou abafante na aplicação. São ideais com notas cítricas, frescas e empoeiradas. Além disso, a duração não tem nada a ver com o sutil, o que os torna mais discretos do que outros mais intensos.

Perfumes suaves e sutis: 10 fragrâncias com aromas tênues

Flower By Kenzo é um perfume que não é doce, mas combina toques cítricos com empoeirados e tem um final delicado, sensual e discreto. Tem toques de groselha, rosa da Bulgária com violeta de Parma, além de baunilha e almíscar.

Magnolia de Aqua Di Parma é um perfume discreto e muito sofisticado. É uma mistura de notas doces de magnólia com notas frescas de bergamota, resultando em uma das melhores combinações possíveis.

A Água Fresca de Rosas de Adolfo Domínguez é uma das fragrâncias mais clássicas da atualidade. Seu aroma de rosa da Bulgária dá um toque de frescor na pele que dura o dia todo.

Pure Musc For Her de Narciso Rodríguez é um perfume que consegue combinar um buquê de flores brancas com notas de almíscar e notas de fundo de cachemira.

São notas muito leves que conseguem dar o aroma perfeito para o dia a dia

Chloé Eau de Parfum é um perfume feito com vários ingredientes naturais e refinados. Desde a rosa, passando pela magnólia que se combinam com um acorde amadeirado de âmbar cinzento e cedro.

Les Infusions Rosé de Prada é um perfume que mistura notas doces e frescas. É uma fragrância que consegue combinar notas de nerolí e tangerina com a rosa da Bulgária e rosa da Turquia.

Ma Vie de Hugo Boss é uma fragrância que combina notas florais e cítricas, como jasmim, fresia, rosa, âmbar e madeira de sândalo.

Miss Dior é um buquê floral que combina pêssego, rosa damascena e notas frutadas. Também tem toques de bergamota e almíscar branco.

Chance de Chanel é um perfume que pertence à família olfativa floral frutado com notas de toranja, marmeleiro, jasmim e almíscar branco.

Noa de Cacharel é um perfume com aroma único, muito sutil e delicado. Possui notas de flores brancas e cítricas.

