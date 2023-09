Rímel envelhece e tira a elegância se for mal aplicado: 5 erros que nunca se deve cometer

O rímel é um dos complementos de maquiagem que traz elegância e estilo ao nosso visual, pois eleva os cílios e também dá volume a eles.

No entanto, existem alguns erros que devem ser evitado ao aplicá-lo para que não fique feio e também não dê à usuária um aspecto de envelhecida, quando a intenção, na verdade, é parecer mais bonita e sensual.

Erros que você deve evitar ao aplicar rímel ou você parecerá pouco elegante e adicionará anos

1 - Aplicar muitas camadas

Um dos erros mais comuns e que mais prejudicam a sua aparência é aplicar muitas camadas de rímel para tentar conseguir cílios mais longos e com volume.

Assim você só vai conseguir que pareça muito carregado, pouco elegante e pouco limpo, apresentando um desastre que fará você parecer mais velha e até vulgar, então evite-o.

2 - Não espere secar

Outro erro que você deve evitar ao aplicar rímel é não esperar que ele seque para aplicá-lo também nos cílios da parte de baixo.

Isso porque você vai fazer com que o rímel se espalhe e o resultado pode ficar um desastre, até mesmo manchando seu olho. Então espere pelo menos um minuto depois de aplicá-lo para continuar com as pálpebras inferiores.

3 - Não virar o pincel

Muitas vezes você quer aplicar o rímel nos cílios de baixo da mesma forma que as de cima, mas sem virar o pincel, e isso é um grande erro.

Você deve virar o pincel e colocá-lo na vertical e não na horizontal, caso contrário ficará feio e pouco elegante.

4 - Deixar as raízes sem pintar

Outro erro que soma anos e reduz a elegância é deixar as raízes das pestanas sem pintar, e só fazer isso nas pontas.

Assim você não vai gerar volume e os cílios não vão ficar mais finos e longos, então você vai criar um efeito estranho.

5 - Não remover o excesso de rímel

Não remover o excesso de rímel antes de aplicá-lo também é um grande erro, pois dará um efeito pouco elegante e até ordinário, fazendo com que você pareça mais velha.

O melhor é limpar bem o pincel e, em seguida, aplicar a máscara de cílios e deixar um efeito perfeito e limpo.