Relacionamento: 7 comportamentos de autocuidado que você negligencia e não notou

A fim de ter um bom relacionamento com o mundo externo que nos cerca, é de extrema importância saber se reconhecer e entender seu lugar como indivíduo. Esse tipo de autoconhecimento pode ser aflorado com alguns picos de autocuidado, a fim de dar importância a si mesmo.

É comum nos perguntarmos o que devemos fazer para sermos bem posicionados em sociedade, mas sempre com o fim de agradar ao outro. De fato, é importante criar laços e lidar com eles da melhor forma possível. No entanto, as melhores experiências são extraídas quando a rotina de autocuidado se faz integralmente presente.

“O que quer que consideres ser autocuidado, como é que arranjas tempo livre para o teu tempo para mim?’ As ações a seguir não aparecem com frequência suficiente no menu de escolhas de autocuidado, mas podem ajudá-lo a arranjar tempo para quaisquer atividades que reabasteçam a sua mente, corpo e espírito, bem como proporcionar autocuidado em si mesmas”, escreve Meg Selig, ao portal Psychology Today.

De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere algumas atitudes necessárias, a fim de promover o autocuidado. Se elas não fazem parte da sua rotina, significa que você está se autossabotando.

Leia mais:

7 comportamentos de autocuidado que você negligencia e não notou