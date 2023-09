Pedicure elegante: 4 designs para mostrar pés glamorosos e com classe

Se quiser exibir pés perfeitos e usar sandálias sem medo, você pode fazer uma pedicure muito simples, mas elegante.

Não precisa ser uma expert em unhas para fazer seu próprio design chique nas unhas dos pés que trará classe e estilo.

Por isso, mostramos alguns designs muito simples, que darão elegância aos seus pés, e você poderá usar sandálias sem medo nesta época do ano.

Pedicure elegante: como ter pés elegantes e com classe

Pedicure Francesa

Assim como a manicure francesa é linda de se ver, a pedicure também é e você ficará linda e delicada.

Apenas aplique uma base de brilho ou esmalte nude e nas pontas faça uma linha branca e sele com brilho para ter um estilo muito chique.

Unhas Nude

Nada é mais elegante e que combine com tudo do que unhas dos pés em tom nude, pois farão você parecer muito chique.

Apenas aplique esmalte nude ou bege em todas as unhas dos pés, e você poderá exibir seus pés em looks com sandálias.

Unhas em tons pastel

Você também pode optar por uma pedicure em tom de amarelo pastel, e é muito fácil de fazer.

Aplique apenas um esmalte em tom de amarelo pastel e sele com brilho e terá um design fresco e jovem que combine com tudo.

Pedicura Francesa com Pedraria

Se você quiser um design mais elegante e glamoroso, pode optar por uma pedicure francesa com pedraria.

Aplique um brilho de base e faça uma linha branca nas pontas, e aplique em alguns dedos algumas pedras brilhantes para parecer chique, e você pode até tentar usar um esmalte brilhante para dar um toque mais glamoroso.