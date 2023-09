O que significa sonhar com água? Entre o equilíbrio e o descontrole das emoções A tranquilidade do mar e do rio vem das nossas emoções (Foto: Unsplash)

Dejanira acordou com uma paz que nunca havia experimentado e contou à sua avó que tinha sonhado que estava diante do mar, calmo, tranquilo, azul que se confundia com o céu.

A avó explicou-lhe que sonhar com o mar limpo e tranquilo era um sinal de boa sorte, mas quando as águas estão turvas e com muitas ondas, é sinônimo de que problemas estão a chegar.

De acordo com os especialistas, o que as avós sábias dizem não está muito longe da realidade e, como todos os sonhos, vai depender do contexto ou das circunstâncias em que se apresente no mundo onírico, portanto, sonhar com água está relacionado a um processo de renovação e de adaptação aos mudanças.

De acordo com o portal Psicologia OnLine, a água nos sonhos pode simbolizar uma ampla gama de emoções e situações.

Por exemplo, água cristalina e limpa pode representar a clareza mental e emocional, a tranquilidade e a paz interior. A água em movimento, como um rio ou um oceano agitado, pode representar mudanças ou transições na vida.