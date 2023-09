O guru mandou avisar para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Libra – Carta das Possibilidades

Tenha um olhar de águia planando, atento e detalhista, para poder perseguir seus objetivos ou ver a verdade necessária para sua trajetória. Ao deixar a escuridão para trás e focar na realidade de uma forma mais ampla, determinada e observadora, é possível encontrar soluções, respostas e outros mundos. Abra bem os olhos e aproveite as chances!

Escorpião – Carta da Moralidade

Cuidado com as armadilhas da mente que podem o manter fechado para novas e importantes possibilidades ou atados a caminhos antigos que já não o ajudam a prosperar. É hora de parar de louvar e chorar as próprias mágoas, pois isso tem aprisionado seu coração e felicidade. As piores grades são as que nós mesmos construímos.

Sagitário – Carta da Culpa

A culpa aprisiona a mente e o coração, não deixando-o o ver as flores que crescem ao redor. Tire essa nuvem densa que o impede de ver o caminho e o presente se valorizando mais, usando o autoconhecimento e o desapego a seu favor. Aos poucos ficará cada vez mais fácil deixar as mágoas partirem sem pena, mas é preciso tomar iniciativas prudentes agora mesmo!

