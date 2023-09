O guru mandou avisar para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Capricórnio – Carta da Existência

Momento de saber quem é no aqui e no agora para colocar seu lugar no mundo em prática ou rever se está onde deseja. O olhar é para dentro e em essência, mas sem deixar de reconhecer tudo o que se movimenta ao redor e como isso também o influencia. Contemple e encontre as respostas.

Aquário – Carta da Finalização

As peças começam a se encaixar e existe um grande olhar para os projetos finalizados. Sua intuição se comunica e pode aumentar, o fazendo saber exatamente como resolver problemas, sair de armadilhas ou simplesmente olhar para as coisas desde uma perspectiva certa. Confie no processo!

Peixes – Carta da Aventura

Momento de ter olhar de principiante e enxergar as coisas como elas são, se aventurando a passar pelas experiencias como se fosse a primeira vez e atento aos detalhes que antes poderiam passar despercebido. Esteja presente de verdade no aqui e no agora, com disposição para encarar essa jornada de forma única, pois ela é realmente especial.

