O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Celebração

Seja grato pelas bençãos e coisas boas que acontecem ao redor, mas também enxergue as possibilidades de sentir felicidade mesmo quando nem todos os ventos estão favoráveis. A união, a companhia e o saber o valor de cada detalhe o ajudam a trilhar esse caminho que transformará sua existência positivamente.

Touro– Carta da Mudança

Ao saber que cada pequena ação e mudança gera reações em cadeia, você pode se libertar e mesmo assim agir no bem, na sabedoria e coletividade. Não tenha medo de alterar seu interior e o mundo ao redor, pois mudar de realidade é crescer e passar para uma nova fase com coragem e a vida viva no coração.

Gêmeos – Carta do Silencio

Hora de olhar para dentro e ouvir mais. É preciso deixar de ver apenas seu reflexo no mundo e começar a acessar seus sentimentos, intuições e essência. As respostas importantes só podem chegar quando você estiver desperto o suficiente para entender. O sexto sentido se manifestará em seu caminho principalmente sobre assuntos sentimentais e emocionais, portanto prepare seu coração.

Confira mais: O guru mandou avisar para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes