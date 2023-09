Mensagem das crianças para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes na semana de São Cosme e Damião

Em 27 de setembro, celebra-se São Cosme e São Damião, uma data famosa pela tradição de distribuir doces e louvar também a energias das crianças celebradas em algumas religiões durante esse mês.

Confira a seguir a mensagem especial das crianças abençoadas para os signos:

Sagitário

Em suas costas está a proteção para dar coragem e enfrentar novos desafios ou o seu próprio destino. Abrace sua coragem e valor para lutar pelo que merece e compreender as situações colocadas no caminho sem se sentir amedrontado, influenciado ou simplesmente só. Recarregue as energias na natureza!

Capricórnio

Algo muito importante do destino irá encontrar ou já encontrou o seu coração. Não tema mais assumir essa verdade e responsabilidade com carinho, criatividade e cuidado. Liberte-se do medo, pois ele é o oposto do amor que você tem para vivenciar e tornar realidade agora.

Aquário

Abra sua mente para depender da sua própria felicidade e construir sua felicidade com as suas mãos. Nada acontece de uma hora para a outra, mas aos poucos é possível mudar e ver o valor e a beleza das diferenças. O caminho não pode permanecer o mesmo e o apego não deve mais limitar a abundância recebida.

Peixes

Não afogue mais sua essência travessa, inocente, entusiasmada e aventureira para encaixar onde não é o seu lugar. Ao assumir o brilho que você carrega é possível encontrar e manifestar realizações, seja no amor ou em outros aspectos. É importante ser você, sem o medo e a mágoa das antigas feridas. A vida começa novamente todos os dias e sempre somos novos aprendizes.

Confira mais: Mensagem das crianças para os signos de Câncer, Leão, Virgem e Libra