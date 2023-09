Guinada na sorte de 3 signos do horóscopo chinês para essa semana

Mais uma semana chegou e alguns signos do horóscopo chinês podem ter uma guinada importante na sorte.

Confira quais são:

Cavalo

Signos dos nascidos em 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A sorte muda quando fraquezas são finalmente superadas e novas possibilidades se apresentam. Abra-se para novos conhecimentos e para se abrir a um mundo diferente, com mais intuições, emoções e controle sobre o que atrai. É importante apenas ter calma nos relacionamentos e com possíveis discussões.

Cabra

Signo dos nascidos em 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

A guinada na sorte o ajudará a resolver pendencias e seguir em frente. Certos assuntos chegam ao fim e ao encerrar uma etapa, o novo irá se manifestar. Evite apenas influências negativas e busque a sua verdade em seu interior antes de falar, e assim não haverá erros. Sua poderosa intuição promete benefícios e orientação.

Macaco

Signos nascidos em 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

A sorte muda e trará transformações para seguir em frente em um caminho mais positivo. Você resolverá os problemas de trabalho com bom senso e firmeza e sentirá grande satisfação. Neste período, as viagens e a comunicação serão favorecidas. O contato com a natureza renovará o seu espírito, vida emocional e pensamentos, fazendo-o desapegar maus pensamentos e a desconfiança.

Confira mais: Mudança de caminhos anunciada para 3 signos do horóscopo chinês