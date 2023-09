Corte de cabelo com franja antienvelhecimento ideal para mulheres de 50 anos que fez com que Julia Roberts rejuvenescesse

Julia Roberts sempre foi um exemplo de moda e beleza ao longo de sua carreira artística. A atriz reconhecida experimentou diferentes penteados e cortes antienvelhecimento, mas um dos mais destacados e elogiados nos últimos anos é seu look com franja, ideal para você usar dos 30 aos 50.

Julia Roberts escolhe um novo corte de cabelo antienvelhecimento com franja

O corte antienvelhecimento com franja é uma opção muito inteligente para aquelas mulheres que querem retirar alguns anos da sua aparência sem a necessidade de recorrer a procedimentos invasivos. O efeito desfiado diagonalmente na testa, consegue suavizar as linhas de expressão e as rugas na pele do rosto. Além disso, também ajuda a ter uma aparência jovem.

O principal segredo por trás deste reconhecido corte reside na sua versatilidade. É ideal para se adaptar a diferentes comprimentos, desde curto, passando por meios cabelos até longos, também funciona muito bem com ondas ou natural. Julia Roberts escolheu manter seu cabelo longo, mas este toque de refrescância lhe deu um look mais moderno.

Vantagens ao usar o corte antienvelhecimento com franja desfiada

Uma das vantagens mais atraentes deste corte é o seu baixo custo de manutenção. Ao contrário de alguns penteados mais elaborados, este novo corte não requer um cuidado excessivo. A vencedora do Oscar mostrou que é possível parecer muito elegante sem a necessidade de passar horas em um salão de beleza.

Julia Roberts modelou o corte antienvelhecimento com franja lateral, sendo uma das melhores opções para usar dos 30 aos 50 anos. Sua versatilidade, fácil manutenção e capacidade de destacar os traços faciais tornam-na uma escolha muito atraente para dar um toque de modernização à imagem pessoal e atual.