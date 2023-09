Carolina Herrera revela a calça que nenhuma mulher com mais de 30 anos pode usar

Uma das peças de vestuário mais usadas no mundo e por mulheres de todas as idades são os jeans, mas a famosa estilista de moda, Carolina Herrera garante que não ficam bem em todas. Os jeans se adaptam a todos os corpos, são a peça de vestuário mais confortável, versátil e que combina com tudo, até mesmo não há mulher que não tenha um no seu armário.

No entanto, a venezuelana garante que, chegando aos 30 anos, não recomenda que as mulheres usem jeans, pois considera tais peças como "jovens".

De acordo com o portal MVS Notícias, a vestimenta está muito regida pelos parâmetros socioculturais, e algumas peças são mais recomendadas do que outras quando atingimos uma determinada idade.

Mas a indústria têxtil e de moda tem variedades de tecidos que são o salva-vidas dos looks casuais e/ou informais. Os 30+ podem optar por gabardine, linho italiano, crepe ou simplesmente algodão com alguma combinação de lycra.

As minissaias e os biquínis são proibidos

Para Carolina Herrera, as mulheres com mais de 40 anos não deveriam mais usar minissaias ou biquínis, mas muitas celebridades ignoram sua recomendação.

A designer venezuelana tem sido categórica em reiteradas entrevistas ao dizer que as mulheres após os 40 anos devem cuidar da sua maneira de se vestir.

Carolina diz que não podem continuar parecendo jovens pra sempre, porque a moda tem seu momento, assim como a idade.

“Quando se chega a uma certa idade, você tem que ter cuidado com o que te cai bem. Você deve desenvolver seu próprio senso de estilo. É difícil de definir e é muito pessoal. Não se trata apenas da roupa que você usa, trata-se de como você usa”, destacou a designer venezuelana em uma entrevista em 2018.