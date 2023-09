As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (28), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pixabay - RosieLea

Passamos da metade da semana e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para esta quinta-feira (28)? Sem mais delongas, basta que veja a seguir as revelações para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Hoje é o dia ideal para focar em seu desenvolvimento pessoal e espiritual, Sagitário. Caso queira e sinta necessidade, busque a orientação de terceiros ou até mesmo um curso.

Com respeito ao campo profissional, você finalmente deve receber o reconhecimento de todo o empenho nos últimos tempos.

Capricórnio

Diferente do previsto para Sagitário, a pessoa de Capricórnio deve passar por alguns conflitos no campo profissional. É hora de ter toda a calma possível e buscar soluções práticas.

No amor, recomenda-se ter uma comunicação mais transparente e sincera com seu parceiro. Não tenha medo de dizer aquilo que te incomoda.

+ Inclua mais conteúdos de nosso site em sua lista de leitura:

Aquário

Hoje é o dia perfeito para se conectar com aqueles que ama, Aquário. Tendo isso mente, aproveite esta quinta-feira (28) para marcar um encontro, jantar ou saída com amigos.

Quando falamos sobre o campo profissional, é hora de demonstrar mais seu potencial, pois somente assim é que vai se destacar.

Peixes

Você pode se sentir um pouco irritado neste novo dia, Peixes, e embora manter-se sozinho não seja necessariamente um problema, você também pode buscar pessoas que sabe que podem te ajudar.

Com respeito ao campo amoroso, lembre-se que a comunicação sincera é a chave para que as coisas evoluam.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais alguns conteúdos de nosso portal: