As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (28), segundo o tarot Foto ilustrativa (petr sidorov)

Passamos da metade da semana e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para esta quinta-feira (28)? Sem mais delongas, basta que veja a seguir as revelações para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você sentirá sua energia em alta neste novo dia, Leão, visto isso, aproveite a oportunidade para tirar planos do papel, mostrar toda a sua criatividade e assim perseguir seus sonhos.

Quando falamos sobre o amor, é possível que viva uma experiência mais profunda com seu parceiro.

Virgem

Hora de focar no seu lado financeiro, Virgem. Desenhe as metas que tem a médio e longo prazo, e não esqueça de se controlar e não sair gastando sem pensar.

Sobre o campo amoroso, há um conselho do tarot: tente encontrar um ponto de equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, pois caso contrário isso vai acabar detonando seu relacionamento.

+ Inclua mais conteúdos de nosso site em sua lista de leitura:

Libra

O universo traz uma excelente oportunidade para criar maiores laços com seus entes queridos, Libra, portanto, aproveite este novo dia para demonstrar todo o seu afeto por aqueles que ama.

Com respeito ao campo profissional, você deve receber uma proposta interessante e deve avaliar bem antes de tomar uma decisão.

Escorpião

Você deve se sentir um pouco inquieto neste novo dia, Escorpião, e a meditação pode ser uma excelente alternativa para enfrentar esta jornada. Lembre-se também que dias ruins não são eternos.

No amor, o tarot te recomenda ser mais paciente e compreensivo com seu parceiro.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais alguns conteúdos de nosso portal: