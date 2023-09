A forma correta de guardar os seus sapatos de acordo com o Feng Shui para atrair boa sorte e muitos mais sapatos!

Os sapatos são uma das peças mais importantes do nosso visual e têm um espaço vital no nosso guarda-roupa, mas muitas vezes não sabemos como guardá-los.

É que existe uma forma correta de fazer isso, de acordo com o Feng Shui, que é ideal para atrair a sorte para sua vida, e também muitos outros sapatos, algo que todas queremos.

O Feng Shui é uma filosofia que se baseia em encontrar o equilíbrio e fornecer energias positivas para os locais que habitamos, e também se aplica aos sapatos.

Por isso, de acordo com esta filosofia, mostramos a você como é a forma correta de guardar e organizar as suas roupas no seu guarda-roupa, para que não bloqueie as boas vibrações e atraia o melhor.

O Feng Shui e a forma como você deve guardar seus sapatos para atrair as melhores energias para sua vida

O Feng Shui indica que deve haver harmonia e equilíbrio na nossa vida e, para que você encontre isso com seus sapatos, que vão com você para a rua e voltam para casa com tanta energia, existe uma forma correta de guardá-los.

A melhor recomendação é guardar os sapatos na sua caixa original, por isso é importante não jogá-las fora, e então guardá-los nas suas caixas no seu armário de forma organizada, seja para o lado, ou para cima.

Outra grande opção é arrumar os itens em uma prateleira, com as pontas para a frente e as costas para a parede, fileira por fileira, para que haja ordem e permita que as melhores energias entrem e circulem.

Também é vital que você limpe este espaço no seu armário uma ou duas vezes por ano e faça uma seleção do que já não usa e descarte ou doe, pois ficar com eles é o pior, porque você estagna e não progride, nem movimenta as boas energias, muito menos atrae mais sapatos.

O que você também deve ter muito presente é o que não fazer, e, segundo o Feng Shui, o pior que você pode fazer é deixar os sapatos embaixo da cama, na porta de entrada do quarto e, claro, espalhados pela casa, pois, ao contrário do que você deseja, você se cercará de energias ruins. Então, mantenha essas dicas muito presentes e você verá como terá mais sorte e mais sapatos.