4 moedas de 1 real que podem te render um bom dinheiro! Veja se você tem alguma delas

Você tem o costume de andar com moedas nos bolsos ou ainda possui um cofrinho em casa cheio delas, só esperando a hora certa para quebrá-lo? Saiba que você pode estar sob a posse de uma valor muito mais alto que imagina, principalmente se as suas moedas forem de 1 real.

Preste bem atenção nas explicações a seguir pois, para estes itens se tornarem valiosos, algumas características específicas precisam estar presentes parar agregar valor à moeda.

40 anos do Banco Central do Brasil

Uma das moedas valiosas de 1 real é o item comemorativo de 40 anos do Banco Central. Da mesma família, a moeda de 50 anos de aniversário do Banco Central também vale um bom dinheiro. Já a terceira moeda rara possui a efígie de Juscelino Kubitschek e por último, uma das mais raras, é a moeda Beija-flor, em comemoração aos 25 anos da criação do Real.

Para render um bom dinheiro, já foi explicado que essas moedas precisam conter algumas características distintas.

Segundo o catálogo de moedas brasileiras apresentado pelo TikTok ‘RNF Coleções’, a moeda comemorativa de 40 anos do Banco Central pode valer até R$ 650, mas para isso ela precisa ter o reverso invertido. Já o item de 50 anos do Banco Central é um pouco mais raro e vale R$ 1.200.

A moeda Beija-flor também com o reverso invertido vale até R$ 750 entre os colecionadores. E por fim, o item que possui a imagem de Juscelino Kubitschek e também apresenta o reverso invertido vale R$ 650.

Somando tudo, essas quatro moedas valem R$ 3.250! Será que você tem a sorte de ter todas elas juntas?

Confira os detalhes nos vídeos a seguir:

