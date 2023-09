Xampu antigrisalhos de chá verde para tingir as mechas em casa: é feito em menos de 10 minutos

Sofrer por causa dos cabelos grisalhos é coisa do passado, pois existem soluções fáceis como este xampu anticanas de chá verde para tingir os grisalhos.

O chá verde é ótimo para incorporar a seu xampu natural Pinterest Saúde Natural

Embora tenha tido grande receptividade entre as amantes de remédios caseiros, lembre-se sempre de consultar o seu dermatologista antes de usá-los para evitar reações desfavoráveis ou alergias, especialmente se você sofre de couro cabeludo sensível.

Xampu antigrisalhos de chá verde para tingir os fios brancos em casa

Para realizar esta preparação, você precisará dos seguintes ingredientes: ramos de sálvia, ramos de alecrim, um saquinho de chá verde e um litro de água.

Prepare o seu xampu anticaspa de chá verde para tingir os cabelos brancos em casa será super fácil, pois basta adicionar os ingredientes em uma panela e deixar infundir por cinco ou 10 minutos. Em seguida, remova do fogo.

O chá verde traz benefícios para a saúde capilar e esconder os grisalhos tapar Freepik

A mistura deve ser coada e deixada descansar por 24 horas dentro de uma garrafa de vidro fechada. Depois disso, você pode aplicá-la em todo o cabelo diretamente, mas o mais recomendável é que você adicione a um xampu neutro e lave seu cabelo, realizando massagens suaves desde a raiz até as pontas.

Também pode usar uma touca de banho para deixar a mistura agir por uma hora. Após esse tempo, lave o cabelo normalmente.

Os benefícios do chá verde para o cabelo

De acordo com vários estudos citados por DHI España, entre os benefícios do chá verde para o cabelo destaca-se que favorece o crescimento do cabelo, previne a queda e acelera a fornecimento de nutrientes essenciais ao couro cabeludo que o faz parecer muito mais bonito sem muito esforço.