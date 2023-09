Unhas nude para 2023: 4 designs para parecer rica e luxuosa com suas unhas curtas e naturais

As unhas nude são as mais elegantes de todas e são ideais para exibir suas unhas curtas e naturais, dando um toque de elegância e modernidade.

E o melhor é que combinam com tudo e estão em tendência para o outono que já está quase aqui, então você não pode deixar de experimentá-las.

Por isso, deixamos alguns designs dos mais elegantes e simples que você pode usar nas suas unhas naturais e são muito fáceis de fazer.

Designs nude para unhas curtas que você pode usar com classe e elegância

Unhas nude com brilhos

Nada mais chique e glamouroso do que usar unhas nude com brilhos, pois isso elevará seu visual e combinará com o que você estiver usando.

Para isso, você pode usar um esmalte bege ou apenas brilho e, em seguida, aplicar esmalte com brilhos prateados ou dourados em algumas unhas e pronto, ficará muito elegante.

Unhas nude com pérolas

Se você quiser destacar, então pode se destacar linda e perfeita com unhas nude com pérolas.

Apenas aplique brilho ou esmalte bege nas suas unhas curtas e naturais e aplique pérolas em todas as unhas como quiser, seja espalhadas, na base ou na ponta, como quiser e selar com brilho.

Unhas nude floreadas

As unhas nude floridas são lindas, delicadas e ideais para qualquer época, en são perfeitas para usar em unhas curtas.

Aplique uma base de esmalte bege e desenhe algumas flores com esmalte branco nas suas unhas e ficará muito elegante, combinando com tudo.

Unhas nude com manicure francesa

Você também pode usar uma combinação de unhas nude con manicure francesa, passando uma base de brilho con uma linha branca e fina na ponta.

É um design muito simples que fará você se destacar, trazendo classe ao seu estilo e aos seus looks.