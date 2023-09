Tarot revelador: as mensagens que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - Jackie Hope

Mais um dia em andamento e muita coisa pode rolar na vida de cada um segundo as previsões das cartas do tarot. Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações para o futuro das pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Um ciclo de energia e novidades positivas se aproximam de sua vida, Sagitário, e você e seu companheiro finalmente terão a oportunidade de celebrar vitórias, portanto, não perca a chance.

Além disso, a sua criatividade estará em alta, então esse é o momento de tirar planos do papel e mostrar para o que veio.

Capricórnio

Esse é o momento de perdoar, Capricórnio. Alguém de sua família pode ter te machucado e esse é o momento propício para que possam se reconciliar.

Quando falamos sobre o campo amoroso, seu parceiro deve ser uma figurante importante esta semana para que enfrente determinados desafios de sua vida.

Aquário

Deixe para trás os pensamentos negativos, Aquário, pois somente assim é que vai conseguir avançar em sua vida e conhecer esta pessoa especial que tanto deseja. O universo está ao seu lado, mas é preciso que colabore também.

Por fim, um ciclo positivo se aproxima do campo profissional, então aproveite este momento.

Peixes

Uma semana bastante intensa é prevista para a pessoa de Peixes quando falamos sobre o campo amoroso. Além disso, você enfrentará um ciclo positivo quando falamos sobre o campo profissional e financeiro, o que não significa que tem sinal verde para sair gastando.

