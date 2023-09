Tarot revelador: as mensagens que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa ( Kayla Maurais en Unsplash )

Mais um dia em andamento e muita coisa pode rolar na vida de cada um, segundo as previsões das cartas do tarot. Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações para o futuro das pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Dias bastante positivos e de sucesso estão previstos para a pessoa de Leão nos mais variados aspectos de sua vida, no entanto, para alcançar o êxito será preciso que acredite e confie mais em sua intuição.

Por fim, as cartas do tarot indicam para que se prepare e lembre-se que a ajuda que tanto necessita pode vir de onde menos espera.

Virgem

Chegou o momento de se desprender de uma vez por todas do passado, Virgem, pois somente assim é que vai conseguir avançar em sua vida, isso nos mais variados aspectos e cenários.

Por fim, é melhor se preparar pois as cartas revelam que você pode ter uma decepção com alguém que gosta muito.

Libra

É hora de se abrir, Libra! Você está buscando alguém especial , mas para que isso aconteça é preciso que esteja disposto a permitir que as pessoas acessem sua vida.

Sobre o campo profissional, é possível que seus esforços não sejam reconhecidos, mas não se desespere, pois com o tempo tudo irá se ajeitar.

Escorpião

Tente levar a vida com mais calma, Escorpião, isso porque embora a sua intensidade não seja necessariamente um problema, por vezes ela pode fazer com que perca certos aspectos e coisas que acontecem.

Por fim, se esta buscando um emprego novo para ter uma renda extra, as cartas do tarot alertam que este momento se aproxima.

