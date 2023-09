Relacionamento: 5 formas de amar seu parceiro da forma como ele deseja ser amado

Ao embarcar na jornada amorosa, é sempre importante manifestar seus sentimentos em relação à pessoa amada. Isso não apenas com palavras, mas em ações demonstradas no dia a dia. Do mesmo modo no qual você recebe intervenções de afeto, é importante estabelecer a reciprocidade, a fim de incrementar ainda mais.

“Há verdade na noção de que o amor é mais um verbo do que um substantivo. Quanto mais expressamos amor, mais o acendemos no nosso parceiro e cultivamos em nós mesmos”, escreve a psicóloga clínica Lisa Firestone ao portal Psychology Today “A chave não é focarmos apenas nos nossos sentimentos de afeto, mas pensar no que o nosso parceiro percebe como amor. Em outras palavras, que ações essa pessoa específica experimentaria como amorosa?”

Sendo assim, é necessário entender que na vida amorosa ambos precisam sair ganhando. Receber manifestações amorosas é ótimo para sua autoestima, confiança e fortalecimento do vínculo com o parceiro. No entanto, receber tais feitos sem entregar o mesmo pode acabar com a experiência do casal.

Não existem serviçais do amor para que apenas um dos envolvidos saia satisfeito. O compromisso amoroso deve ser carregado de amor, carinho, respeito e companheirismo, tudo na base da reciprocidade.

Leia mais:

Extraído do artigo do portal Psychology Today, abaixo você confere ações práticas que podem melhorar suas demonstrações de afeto com a pessoa amada.

5 formas de amar seu parceiro da forma como ele deseja ser amado