Perfumes femininos nacionais e importados mais comentados do momento

Com inúmeras fragrâncias disponíveis no mercado, fica até difícil escolher qual a mais agradável e mais elogiada. Por isso, com a pequena lista a seguir, a a apresentadora Camila, do canal do Youtube ‘Um cheiro!’ listou os perfumes nacionais e importados estão sendo os mais utilizados e comentados da sua coleção.

Quem sabe a lista a seguir possa te ajudar e indicar boas escolhas? Confira!

Acqua Fresca - O Boticário

As notas de topo são: Árvore de Pinheiro, Limão de Amalfi e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Flor de Laranjeira Africana, Alecrim e Jasmim. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro e Almíscar.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Botica 214 Golden Gardênia - O Boticário

As notas de topo são: Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são: Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Chanel No 5 Eau Premiere 2015 - Chanel

As notas de topo são: Aldeídos, Ylang Ylang e Néroli. As notas de coração são: Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo e Vetiver.

