Os signos do zodíaco que mais caem em superstições

Algumas pessoas acreditam que a vida vai muito além daquilo que é possível ver e tocar, o que pode fazer com que elas se apeguem em algumas superstições.

Confira quais são os signos mais superciliosos:

Câncer

O canceriano é um dos signos mais atentos com a sua sensibilidade e confiam muito na intuição. Podem ser pessoas abertas a acessar energias e ficam de olho nos sinais do universo. Algumas vezes são ansiosos e podem cair em armadilhas da mente, mas nem por isso deixam de seguir suas superstições.

Virgem

Diferente do que muitos pensam, o perfeccionismo para o virginiano também tende a gerar superstições. Com o lema de é melhor prevenir do que remediar, esse signo é atento e detalhista, buscando tomar ações para verificar sua vida e impedir que o caos se aproxime dela de alguma forma.

Escorpião

O escorpiano sente que algo além das pessoas ajuda a movimentar o universo e pode acessar suas superstições sem medo. Ele usa a intuição desenvolvida para avaliar caminhos e pode ter uma percepção bem aguçada das energias ao redor. Nunca se sente apreensivo diante do mistério, pois sabe como afrontá-lo e entender que ele é real.

Peixes

Quando se trata de se conectar com aquilo que não é dito e é místico de alguma forma, o pisciano é um mestre. Por isso, ele dá muito valor ao oculto e as intuições. Só muda essa essência se decepciona muito com suas superstições e pode tentar ser cada vez mais racionar, mesmo sentindo que isso não encaixa no fundo.