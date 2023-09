Moeda de 1 real de 2015 pode ultrapassar o valor de R$ 1 mil caso apresente um único detalhe

Você já parou para pensar que uma única moeda pode render bem mais do que o valor que está sendo marcado?

A moeda a seguir, por exemplo, pode render mais de mil reais para o proprietário, mas para isso ela deve apresentar algumas características em específico.

O item em questão foi cunhado em 2015 em homenagem aos 50 anos do Banco Central do Brasil. Para ser considerada rara a moeda precisa apresentar o reverso invertido. Ou seja, ficar de cabeça para baixo ao ser girada.

De acordo com o tiktoker ‘RNF Coleções’, uma moeda deste tipo pode valer até R$ 1.200!

Veja mais detalhes:

