Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Arcanjo Rehael

A alegria de compartilhar, de dar amor e receber, de ser generoso recompensou você com sucesso e prosperidade. Rehael é o anjo protetor que o ajudará a seguir em frente para alcançar a harmonia e a paz de espírito.

Touro

Arcanjo Aniel

A vida lhe deu a oportunidade de corrigir os erros do passado, agora é hora de seguir em frente para melhorar e alcançar a harmonia e a abundância. O arcanjo Aniel irá ajudá-lo a superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho.

Gêmeos

Arcanjo Meradel

As mudanças que você experimentou no passado tornaram você um ser mais forte, então de agora em diante nada poderá desviá-lo do caminho do sucesso. Peça ao anjo Meradel sabedoria para enfrentar os desafios que surgirem.

Câncer

Arcanjo Reiyel

O amor, a generosidade e a gentileza estão presentes em sua vida e isso permite que você receba as melhores bênçãos. Prosperidade para você e para os seus. Invoque o anjo Reiyel para abrir os caminhos e avanços para que você alcance o sucesso.

Leão

Arcanjo Melahel

Você se esforçou ao máximo para que nada atrapalhasse seu lar e os seus, agora cabe a cada um buscar suas oportunidades e brilhar. Peça ao anjo Melahel que o acompanhe em todos os momentos para que você consiga realizar tudo o que se propôs a fazer.

Virgem

Arcanjo Nelchael

É hora de entender que a família é a coisa mais importante da sua vida, que o amor e o apoio que eles te dão é porque querem o melhor para você, então caminhe para o sucesso com eles. O anjo Nelchael estará ao seu lado para que você entenda que a melhor atitude é ser gentil.

Libra

Arcanjo Caliel

Não deixe que outros roubem sua energia. Você é um ser maravilhoso e merece todas as bênçãos das pessoas ao seu redor. Busque o caminho do bem e o sucesso chegará à sua vida. O anjo Caliel não te abandonará e iluminará o caminho para que você se encha de generosidade;

Escorpião

Arcanjo Hecamias

Existe apenas uma vida e você deve aprender a aproveitá-la. Deixe o passado para trás e concentre-se em buscar melhores oportunidades para alcançar a prosperidade. O anjo estará sempre ao seu lado e o guiará pelo caminho do bem.

Sagitário

Arcanjo Hariel

As mudanças vêm e vão e cabe a você encará-las como mais uma experiência de vida. Concentre-se em alcançar o caminho para o sucesso e a prosperidade. O anjo te protege das energias negativas e te dá forças para continuar

Capricórnio

Arcanjo Iezalel

Nos deixamos levar por opiniões negativas e você é um ser inteligente para permitir essas intrusões. Continue avançando em direção à prosperidade sem olhar para trás. O anjo Iezahel está com você e te ajuda com o dom da sabedoria para que você decida qual o caminho correto.

Aquário

Arcanjo Aladiah

A vida lhe deu tantas bênçãos, família, amor, saúde. É hora de agradecer e recompensar tudo de bom que você recebeu. O sucesso está em suas mãos. Invoque o anjo Aladiah para ajudá-lo a seguir em frente e curar seu coração.

Peixes

Arcanjo Lelahel

Sua intuição e inteligência permitiram que você alcançasse grandes coisas na vida. Agora é hora de dar o que você aprendeu aos outros para que possam alcançar um futuro melhor. Peça ao anjo Lelahel que seja o instrumento para guiar os passos dos outros no caminho do bem.

