Como escolher o shampoo e condicionador ideais para seu tipo de cabelo

Os cabelos são uma parte importante da nossa aparência, e é por isso que queremos que eles fiquem sempre bonitos e saudáveis. Mas, para isso, é importante escolher os produtos certos para cada tipo de cabelo.

O shampoo e o condicionador são muito importantes para a limpeza e hidratação dos fios. Por isso, é importante escolher produtos que sejam adequados às suas necessidades específicas.

O primeiro passo é identificar o seu tipo de cabelo, conforme destacamos a seguir:

Cabelos oleosos

São cabelos que produzem mais óleo do que o normal. Eles costumam ficar com aspecto pesado e sujo rapidamente.

Cabelos secos

Não produzem óleo suficiente. Eles costumam ficar com aspecto áspero, quebradiço e opaco.

Cabelos mistos

Apresentam características de ambos os tipos anteriores. O couro cabeludo costuma ser oleoso, enquanto as pontas ficam secas.

LEIA TAMBÉM: A importância de usar shampoo e condicionador da mesma linha

Cabelos danificados

São aqueles que sofreram algum tipo de agressão, como coloração, descoloração ou uso excessivo de aparelhos térmicos. Eles costumam ficar com aspecto quebradiço e sem vida.

Após identificar o seu tipo de cabelo, você pode começar a pesquisar produtos específicos para o seu caso.

Shampoo

Freepik (VALUA VITALY )

O shampoo é responsável por limpar o cabelo e o couro cabeludo. Para cabelos oleosos, procure por opções com ingredientes que controlam a oleosidade, como ácido salicílico ou zinco. Para cabelos secos, procure os que hidratem, como óleos vegetais ou extratos de plantas. Já para cabelos mistos, procure os que sejam suaves para o couro cabeludo e hidratantes para as pontas. Por fim, para cabelos danificados, procure aqueles com ingredientes que ajudem a reparar os danos, como queratina ou pantenol.

Condicionador

O condicionador é responsável por hidratar e proteger os cabelos. Para fios oleosos, procure por condicionadores leves, que não fiquem pesados nos fios. Para cabelos secos, procure opções mais cremosas e nutritivas. Já para cabelos mistos, procure os que sejam hidratantes para as pontas e sem deixar o couro cabeludo oleoso. Por fim, para cabelos danificados, procure por condicionadores com ingredientes que ajudem a reparar os danos, como queratina ou pantenol.

Dicas extras:

Aplique o shampoo apenas no couro cabeludo. O condicionador deve ser aplicado do comprimento até as pontas.

O condicionador deve ser aplicado do comprimento até as pontas. Lave o cabelo com água morna ou fria. A água quente pode ressecar os cabelos.

A água quente pode ressecar os cabelos. Não lave o cabelo com muita frequência. Lavar o cabelo diariamente pode ressecar os fios.

Lavar o cabelo diariamente pode ressecar os fios. Use produtos de qualidade. Produtos de qualidade são mais eficazes e duradouros.

Escolher o shampoo e condicionador ideais é essencial para manter os cabelos saudáveis e bonitos. Ao identificar o seu tipo de cabelo e pesquisar produtos específicos para o seu caso, você pode encontrar os produtos perfeitos para o seu cabelo.

LEIA TAMBÉM: Esta é a frequência com que você deve lavar seu cabelo