3 perfumes que atraem abundância para sua vida, de acordo com o Feng Shui

Feng Shui normalmente abrange a harmonia do espaço, seja em casa ou no escritório. Mas também pode ser usado no mundo da perfumaria. É que um bom perfume não só é capaz de fazer com que os outros identifiquem a sua presença, mas também pode ser um grande aliado para atrair a abundância e dinheiro para a sua vida, de acordo com esta filosofia.

Existem notas olfativas que podem atrair prosperidade e dinheiro para a sua vida ao estarem presentes nas fragrâncias que você usa todos os dias. De acordo com o Feng Shui, é importante escolher o seu perfume com base nas fragrâncias que te atraem desde o primeiro momento. Isso é algo muito simples e tem a ver com a lei da atração. De acordo com a filosofia, atraímos o que sentimos, por isso o perfume que você escolher deve te fazer sentir uma pessoa poderosa.

A seguir, vamos contar-lhe quais são as notas olfativas que deve incluir no seu perfume para atrair abundância e dinheiro.

Sândalo e bergamota

O sândalo é um aroma associado à calma e espiritualidade, além de acreditar-se que ele pode atrair energia positiva e atrair boa sorte. A bergamota, por sua vez, é um cítrico também associado a dinheiro, clareza e produtividade. Por isso, recomendamos perfumes que contenham essas notas. Um exemplo é o Femme, da Carlo Corinto, que também equilibra o aroma com limão italiano, peônia rosa, ylang-ylang e folhas verdes.

Femme, de Carlo Corinto (Reprodução)

Rosas e cedro

Se você gosta de perfumes florais, pode optar por perfumes com notas de rosas e cedro, pois o aroma das rosas está ligado ao amor, à harmonia e à prosperidade, o que pode também atrair boa sorte e fortuna. Enquanto o cedro é ideal para limpar a energia negativa. Uma fragrância com essas notas florais é Rose For Her de Ferrioni.

Rose For Her, de Ferrioni (Reprodução)

Jasmin e Tangerina

Se você gosta de perfumes frescos, pode optar por aqueles que contenham notas de jasmim e tangerina. Esta planta é associada à paz interior, mas também à riqueza. O Feng Shui também associa as tangerinas à abundância e boa sorte. Uma boa opção que combina estes elementos é Coco Mademoiselle de Chanel, pois conta com notas destes dois elementos e notas de coração de rosa, jasmim e patchouli.