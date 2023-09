Tarot diário: as revelações que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa

Entramos oficialmente em mais uma semana e para dar o primeiro passo da melhor forma, o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo? Sem mais delongas, veja a seguir as revelações para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Diferente de outros signos, a pessoa de Sagitário deve ter um excelente início de semana no campo profissional, principalmente se desenvolve atividades que demandam contato direto com o público. Em linhas gerais, tal pessoa terá uma energia bastante positiva do universo rodeando sua vida nos próximos dias.

Capricórnio

A sorte está ao seu lado e coisas boas devem acontecer na sua vida, algo que se verá refletido principalmente no campo profissional e em aspectos materiais, Capricórnio. Se você ainda tinha dúvidas, saiba que este é o momento de tirar planos do papel e empreender.

Aquário

Embora a energia da pessoa de Aquário esteja em alta neste início de semana, as cartas do tarot alertam para que esteja preprado para o futuro, porque possivelmente deve lidar com uma pessoa falsa e uma traição.

Por fim, embora você se dedique ao máximo, é melhor ter em mente a ideia de que as coisas podem dar errado.

Peixes

É possível que inicie a semana com certa preocupação com respeito ao campo financeiro, Peixes, mas não se desespere, pois com calma e bom planejamento as coisas devem se solucionar.

Além disso, as cartas o tarot revelam um dia intenso e com grande competitividade no campo profissional.

