Príncipe Harry não conseguiu quarto no Castelo de Windsor e teve que formalizar pedido para se encontrar com o pai

O Príncipe Harry, após não ter conseguido alojamento no Castelo de Windsor, teve que recorrer a uma estadia num hotel durante a sua recente visita ao Reino Unido. O incidente marca a primeira viagem do duque de Sussex ao Reino Unido desde que a sua família perdeu a residência em Frogmore Cottage e ficou sem casa no país.

O duque tentou ficar no Castelo de Windsor, principalmente para estar mais perto do local de descanso final de sua falecida avó, a rainha Elizabeth II, localizado na Capela de São Jorge, em Windsor. No entanto, a ausência de notificação formal e os cronogramas apertados inviabilizaram o acordo desejado, informou o The Telegraph. O duque tinha uma janela limitada de 24 horas no Reino Unido antes de voar para a Alemanha para os Jogos Invictus.

Príncipe Harry e Meghan Markle compareceram no evento Jogos Invictus

Embora o ele tenha inicialmente manifestado interesse em passar mais tempo com seu pai, o Rei Charles, seus compromissos não estavam alinhados. O rei estava em Balmoral e, apesar de ter sido convidado a juntar-se a ele, o duque teve de recusar devido a limitações de tempo. Ele teria precisado viajar para a Escócia, limitando severamente seu tempo para qualquer possível encontro com seu pai.

Pessoas de dentro da realeza esclareceram que, embora sejam feitos esforços para acomodar membros da família nas propriedades reais, geralmente é necessário aviso prévio para qualquer acordo desse tipo, conforme a publicação. Este requisito acrescenta uma camada extra de formalidade ao que antes talvez fosse uma dinâmica familiar mais simples.

Apesar desses contratempos, o duque obteve permissão para uma visita privada ao cemitério da rainha Elizabeth II. Esta visita foi divulgada involuntariamente quando um transeunte o registrou numa fotografia saindo da capela, acrescenta a publicação.

A equipe do Duque entrou em contato com o Palácio de Buckingham a respeito de sua estadia, após confirmar sua presença nos WellChild Awards. No entanto, foi-lhe dito que seria necessário um pedido formal, revelando os procedimentos oficiais que até familiares próximos devem agora seguir para garantir alojamento nas propriedades reais, conforme a publicação.

