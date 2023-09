Maquiagem na menopausa: famosa maquiadora Trish McEvoy compartilhou alguns segredos

A maquiadora de celebridades Trish McEvoy trabalhou com muitas famosas, de Angelina Jolie a Sarah Jessica Parker. Aos 73 anos, ela conhece todos os melhores segredos de cuidados com a pele e maquiagem para ficar fabulosa em qualquer idade - especialmente durante a menopausa.

A menopausa é um momento desafiador para a pele – à medida que os níveis de estrogênio se esgotam, a pele pode parecer sem vida, esticada e opaca quase muito rapidamente. As linhas ficam mais evidentes e os poros também podem ficar dilatados.

Mas com alguns ajustes em nossas rotinas de cuidados com a pele e maquiagem, Trish, que iniciou sua marca de cosméticos mundialmente famosa quando tinha apenas 25 anos, acredita que todos nós podemos obter um brilho maravilhosamente natural.

“Tudo começa com os cuidados com a pele”, explica a especialista em beleza radicada em Nova York à HELLO!, “e para aumentar o brilho de seus produtos de maquiagem, você precisa sempre garantir que sua pele esteja devidamente preparada, bem hidratada e que você estão usando produtos que acrescentam luminosidade e brilho à pele.”

“Evite o sol e use sempre protetor solar”, acrescenta Trish. “Essa é a minha dica mais importante para deixar a pele mais jovem. E sempre tire a maquiagem à noite e prepare a pele para a rotina noturna.”

Reprodução HELLO!

Usar produtos para a pele com adição de vitamina C é uma ótima maneira de ajudar a pele desidratada da menopausa a recuperar seu brilho também, sugere Trish. ‘Nada aumenta o seu brilho como a vitamina C, [pois] ilumina e uniformiza a tez e firma a pele para reduzir a aparência de linhas finas.’

Trish diz que o papel da maquiagem para mulheres na menopausa é “trazer de volta o que a natureza tirou”. Por exemplo, se os cílios estão menos definidos e seus olhos parecem menores, ela sugere usar algumas camadas de rímel volumizador. Se a sua tez perder o brilho e a firmeza naturais? Use um blush cremoso para trazer de volta um rubor saudável às suas bochechas.

Trish também acredita muito em abandonar as regras e usar maquiagem para refletir seu humor e personalidade. “É como o guarda-roupa que você usa no rosto”, explica ela. “Há dias em que você deseja aquela sensação leve e esportiva e em outros dias você quer estar cheio de glamour.”

Mas quando se trata de adicionar brilho à tez da menopausa, Trish tem uma regulamentação específica. “Eu evitaria que qualquer coisa secasse”, explica ela. “Produtos cremosos e líquidos dão mais brilho do que pó.”

Trish ainda tem uma solução rápida para ajudar a pele flácida da menopausa a parecer mais firme. “Sempre coloque e misture os produtos para cima”, explica ela. “Coloque o bronzeador nas maçãs do rosto, não embaixo. Coloque o blush na parte superior das maçãs do rosto e nas têmporas. Concentre-se em colocar os produtos um pouco mais altos do que onde você normalmente os coloca, isso dará a ilusão de que seu rosto está levantado e iluminará o centro do seu rosto.”

E nos dias em que precisamos de um brilho rápido? ‘Coloque iluminador na ponta do nariz e marcador nos pontos superiores do rosto.’

