Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de setembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 25 a 29 de setembro de 2023:

Áries

Momento de enfrentar os novos desafios que se apresentam esta semana. Tenha mais comunicação com quem está ao seu redor, para nunca ficar calado diante da injustiça e seja um líder natural.

Você pode até enganar os outros, mas sempre terá que contar a verdade no fim. Você poderá receber boas notícias, como uma promoção no trabalho, uma melhoria financeira ou um novo amor.

Analise suas obrigações e procure cumprir da melhor forma todos os seus propósitos de vida. Certifique-se de que você está avançando em direção aos seus objetivos.

Touro

Energia de sobrevivência, aprendizado e paixão para encontrar o equilíbrio ideal à sua personalidade. Tenha paciência, tudo tem solução, não se preocupe se as coisas não saírem como você deseja.

Cuide da sua saúde, alimente-se de maneira saudável e faça exercícios. Você é protegido pelos superiores no trabalho por causa da sua equipe de trabalho.

Você recebe dinheiro extra de uma dívida do passado, o que o ajudará a melhorar sua economia. Não procure mais aquele amor do passado que não deu certo.

Gêmeos

Energia de felicidade, poder pessoal e liderança natural, para encontrar flexibilidade e harmonia.

Cuidado com a raiva, não se deixe levar pelas suas emoções negativas e pare sempre para refletir sobre o que é melhor. Consolide suas relações de trabalho, aprenda a trabalhar em equipe e coopere com as pessoas certas para ter sucesso.

Controle seus gastos, aprenda a economizar para atingir seus objetivos de longo prazo. Seu ponto fraco são seus ossos, cuide das fraturas. Você ganha dinheiro extra, o que o ajudará a melhorar sua economia. Seja mais controlado em sua paixão amorosa.

Câncer

Energia de pureza, bondade e abundância, para reforçar a prosperidade e saúde. Você viverá dias de prazer e aventuras amorosas, aproveite esse momento para desfrutar da companhia do seu parceiro.

Aprenda a valorizar as pessoas ao seu redor, não esqueça que elas são importantes para você. Personalize seus horários de trabalho, adapte-os às suas necessidades para que não afetem a vida.

Esta semana haverá muitas energias conflitantes perto de você, por isso tome cuidado com discussões e conflitos. Seu ponto fraco é o estômago, coma bem. Você recebe um presente que não esperava.

Leão

Energia de sucesso, riqueza e abundância. Conte com a proteção e boa sorte. Dias de esperança e fé virão, aproveite esse momento para tomar decisões importantes.

Seja mais criativo, preste atenção em tudo ao seu redor e aproveite a sua criatividade para atingir seus objetivos. Emocione-se e apaixone-se, é hora de encontrar um parceiro estável.

Seu ponto fraco é o coração e as costas. Cuidado com sua saúde. Você se conecta com um amor do passado que está se divorciando e está procurando por você, mas não leve isso em conta e continue com seus planos de reconstruir sua vida com outra pessoa. É hora de você ser corajoso.

Virgem

Momento de mudança positiva e paixão. Dias de novos desafios virão, aproveite esse momento para sair da sua zona de conforto e assumir projetos que te façam crescer.

Consolide o seu relacionamento, é hora de dar mais um passo. Viaje e divirta-se, reserve um tempo para você. Você terá tudo pronto para o seu novo projeto de trabalho, trabalhe duro e tudo dará certo.

Um encontro onde você sentirá muito magnetismo, aproveite essa boa onda de amor. Não procure a aceitação dos outro.

Libra

O universo dará grandes surpresas para você. A energia é de dinheiro e amor, isso significa que você terá a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro e melhorar sua situação financeira.

Para aproveitar ao máximo essa energia, você deve pensar positivamente e deixar para trás os pensamentos negativos.

No local de trabalho, você terá que trabalhar muito para que seus esforços sejam bem recompensados. Pessoalmente, você terá que deixar de lado a indecisão e começar a viver o presente, também deverá aceitar o seu passado e abandonar os arrependimentos.

Escorpião

Chegou a hora de você fechar ciclos e se abrir para novas oportunidades. A energia é de encerramento e novos começos, então você terá que deixar para trás relacionamentos e projetos que não funcionam mais.

Para aproveitar ao máximo essa energia, você deve ser corajoso e tomar decisões difíceis. No seu trabalho você terá que trabalhar duro para atingir seus objetivos; no entanto, você obterá grandes recompensas.

Na sua vida pessoal você tem que tomar decisões importantes sobre o seu futuro, isso pode incluir mudar-se, mudar de emprego, constituir família ou até mesmo abandonar pessoas que apenas roubam sua energia.

Sagitário

Não adie mais, você tem que assumir o controle da sua vida. Energia de força e determinação, isso significa que neste momento você terá a oportunidade de realizar grandes coisas. Para aproveitar ao máximo essa energia, é preciso ter coragem e correr riscos.

No local de trabalho, você terá a oportunidade de ser promovido ou conseguir um novo emprego. O amor verdadeiro entrará em sua vida esta semana, se você já tem um parceiro seu relacionamento se fortalecerá.

Seu ponto fraco são as costas e as pernas. Será uma semana de muito trabalho atrasado e recuperação. Cuidado para não perder o celular ou dinheiro, é preciso ter mais cautela.

Capricórnio

No ambiente de trabalho, você terá a oportunidade de ser promovido ou conseguir um novo emprego para não ficar mais tão sobrecarregado financeiramente.

Preste atenção porque você terá a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro ou fortalecer seu relacionamento. Seu ponto fraco serão as úlceras e o estômago.

Este é um momento para curar seu corpo e alma. Recuperação de saúde e paixão, isso significa que neste momento você terá a oportunidade de se recuperar do desconforto que sente há dias.

Para aproveitar ao máximo sua boa energia, você deve cuidar da saúde e da alimentação. Semana muito intensa a nível de estudos e profissional, aproveite o seu tempo para cumprir as suas obrigações.

Aquário

Momento de sucesso e amor, isso significa que neste momento você terá a oportunidade de atingir seus objetivos e encontrar o amor verdadeiro, por isso também é muito importante que você se concentra em seus objetivos para alcançar o que deseja.

Para aproveitar essa energia, você deve se concentrar e não se distrair com nada nem ninguém. No ambiente de trabalho, seu esforço será recompensado com um aumento salarial ou uma mudança de cargo.

Você pode encontrar o amor verdadeiro com pessoas mais compatíveis com você ou fortalecer seu relacionamento atual. Não interrompa nenhum projeto sentimental ou de trabalho, dê continuidade a tudo para que você se sinta pleno e realizado.

Peixes

Esta semana você deve ter claro que é hora de deixar o drama no passado e começar a viver plenamente. Não se preocupe com as pequenas coisas e foque no positivo, você merece ser feliz.

Você terá a oportunidade de encontrar alegria e harmonia. Em termos de trabalho, você terá a oportunidade de ser promovido ou conseguir um novo emprego que o fará crescer.

Você encontrará o amor verdadeiro ou seu relacionamento atual será fortalecido. Cuide dos seus nervos, você deve manter a calma para não adoecer. Controle seu caráter e seus gastos, não seja tão explosivo, pois isso o leva a estar em situações complicadas com as pessoas que você mais ama.