Estes são os 3 hábitos cotidianos que causam ansiedade sem você perceber

Embora seja normal que uma pessoa tenha ansiedade, quando isso acontece em excesso, afeta diretamente a saúde mental e a vida cotidiana de um indivíduo. E, um dos grandes problemas neste caso, é que determinados hábitos diários podem contribuir para que quadros ansiosos sejam intensificados de maneira silenciosa.

Pensando nisso, queremos convidá-lo a conferir uma lista com 3 destas práticas que podem te afetar sem que você perceba. As informações são do portal Nueva Mujer.

Antes de qualquer coisa, quais são os sintomas de ansiedade?

Em linhas gerais, quadros de ansiedade podem estar associados a sintomas como: suor intenso, sensação de cansaço, tensão, inquietação, medo, taquicardia, entre outros.

Fica muito tempo no celular?

Quem nunca ficou vendo uma sequência de vídeos e não percebeu que o tempo passou? Além de dependência e vício, o uso intenso do celular pode resultar em quadros de ansiedade.

É importante ressaltar que todo o excesso faz mal e o mesmo se refere ao uso de seu dispositivo, que pode impactar na realização também de tarefas diárias e no sono.

Já que falamos em saúde mental e sono

Sobre este segundo tópico, quando uma pessoa dorme menos, o cérebro se mantém mais ativo e como consequência disso, o corpo responde como se estivesse em uma situação constante de perigo e assim liberando mais cortisol.

O ponto de atenção neste caso, é que o cortisol é o responsável por essa luta ou fuga contra o “perigo”, aumentando assim o ritmo cardíaco.

Fique atento ao sedentarismo!

Principalmente durante a pandemia, em que muitos seguem trabalhando em formato home office, o sedentarismo se tornou ainda mais evidente. E, além do impacto físico, este estado reflete diretamente na saúde mental e no que diz respeito à ansiedade.

Assim sendo, profissionais da saúde recomendam que você se exercite ao menos 30 minutos por dia, investindo, por exemplo, em caminhadas.

É importante lembrar disso!

Não esqueça que o texto tem caráter apenas informativo. Para avaliação e diagnósticos, você deve procurar diretamente um profissional médico, ok?