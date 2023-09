Cortes de cabelo cacheado: 12 estilos para mulheres com 50 anos que favorecem e rejuvenescem de 2023

Corte de cabelo ondulado bob

O corte bob é ideal para potencializar os cachos naturais. O comprimento do cabelo é acima da mandíbula e com camadas internas, que também fica muito bem nas mulheres de 50 anos, especialmente, se forem adicionadas franjas.

Corte bob invertido em cabelo cacheado

Esta corte é caracterizado porque a parte de trás da cabeça é ligeiramente mais curta em comparação com o resto do cabelo, o que lhe dá um toque diferente e muito elegante.

Bob Francês com cabelo encaracolado

Trata-se de um corte perfilado na altura da mandíbula, com os cantos arredondados para dentro e franja reta na altura das sobrancelhas. Este estilo está na moda nos salões de cabeleireiro e pode ser usado tanto liso quanto enrolado, ideal para mulheres com mais de 50 anos.

Corte de bob longo para cabelo enrolado

O Long Bob é a versão mais longa deste corte de cabelo de comprimento médio e um dos looks mais procurados. Favorece todos os tipos de rostos e mulheres de qualquer idade, também as com mais de 50 anos, e pode ser usado com ou sem franja. No caso de cabelos encaracolados, destaca-se pelo seu volume e movimento.

Corte shaggy com cabelo enrolado

Seu estilo despojado é conseguido com camadas curtas e finas, principalmente na parte superior da cabeça. Com essas camadas, é possível adicionar volume ao cabelo e um acabamento natural. Trata-se de um corte de cabelo ideal para mulheres de 50 anos com o rosto alongado, pois o volume é concentrado em cima enquanto as pontas ficam descarregadas.

Corte mullet com cachos

Trata-se de uma ótima opção se você não quiser arriscar tanto com sua mudança de visual. Nesse sentido, aquelas que melhor se adequam são mulheres de 50 anos com o rosto arredondado, pois cria um efeito ótico que estiliza o rosto. Por outro lado, você pode usá-lo em diferentes comprimentos, com ou sem franja.