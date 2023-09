As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (26), segundo o tarot

Entramos oficialmente na terça-feira (26) e para dar o primeiro passo da melhor forma neste novo dia, o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo? Sem mais delongas, veja a seguir as revelações para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Para Sagitário, as cartas do tarot deixam um conselho: cuidado com as expectativas que deposita nas pessoas, porque pode acabar se decepcionando, principalmente no que diz respeito ao campo amoroso.

No entanto, como nem tudo é negativo, você pode receber uma atrativa proposta profissional nos próximos dias, Sagitário, mas, antes de aceita-la, revise bem quais são as condições propostas.

Capricórnio

Tome cuidado com a pressa neste novo dia, Capricórnio, porque a vontade de terminar algo rápido no trabalho pode acabar fazendo com que o resultado jogue contra você.

Por fim, as cartas do tarot aconselham a criar maior conexão com seu companheiro nos próximos dias.

Aquário

Se for preciso, dê um passo para trás e reveja o seu caminho, Aquário, mas não se desespere nem desista desse projeto que tanto acredita e que no fim pode dar certo.

Além disso, a intimidade do casal deve ser melhorada neste dia e para que isso aconteceça, aproveite para testar coisas novas.

Peixes

Você pode se sentir um pouco sufocado neste dia, Peixes, quando falamos do campo profissional e deve tomar cuidado com isso porque pode começar a afetar sua saúde física. Confie em seu potencial e não exija mais de si do que o necessário.

